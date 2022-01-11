В престижном районе Тель-Авива произошла стрельба

Полиция начала расследования инцидента со стрельбой, который произошел ночью на 11 января на площади Кикар ха-Медина в Тель-Авиве. На этой площади находятся самые престижные магазины города.
О случившемся сообщили в пресс-службе полиции.
К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Правда, одному из магазинов разбили витрину. Правоохранители занимаются сбором свидетельств для того, чтобы выявить круг подозреваемых.
Примечательно, что ранее этот район Тель-Авива считался самым спокойным. Предыдущий подобный инцидент произошел в нем в 2018 году.
Ранее редакция Курсора сообщала полиция задержала троих жителей Яффо за то, что они закидали дом светошумовыми гранатами.
Кроме того, мы писали, что жительница Хайфы была сбита мотоциклом: в сети появилось видео.
Еще напомним, что полиция арестовала 40 человек во время масштабной операции по борьбе с наркоторговцами.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.