В престижном районе Тель-Авива произошла стрельба

Полиция начала расследования инцидента со стрельбой, который произошел ночью на 11 января на площади Кикар ха-Медина в Тель-Авиве. На этой площади находятся самые престижные магазины города.

О случившемся сообщили в пресс-службе полиции.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Правда, одному из магазинов разбили витрину. Правоохранители занимаются сбором свидетельств для того, чтобы выявить круг подозреваемых.

Примечательно, что ранее этот район Тель-Авива считался самым спокойным. Предыдущий подобный инцидент произошел в нем в 2018 году.

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