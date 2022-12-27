В промзоне возле Акко погиб 30-летний рабочий

Инцидент произошел во время работы на фабрике в промышленной зоне Нааман.

Рабочий, 30-летний мужчина, был смертельно ранен во время работы на фабрике в промышленной зоне Нааман недалеко от Акко.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что медики и парамедики MDA сообщили о том, что 30-летний мужчина находился без сознания без признаков жизни и констатировали его смерть.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели рабочего, запертого внутри машины, он был без сознания, без пульса и без дыхания. Мы провели медицинские анализы, но его травмы были серьезными, и у нас не было другого выхода, кроме как констатировать его смерть», — сказали медики.

Как сообщал Курсор, 29 сентября 43-летний после удара тяжелым предметом сотрудник предприятия в Беэр-Товии получил повреждения во время работы. Он серьезно пострадал и был доставлен специалистами экстреной службы в ближайшее медицинское учреждение.