В Рахате маленький ребенок отравился ядовитым веществом

Сегодня, 4 февраля, в медпункт Рахата родители привезли полуторагодовалого ребенка с признаками отравления. Предположительно, малыш проглотил ядовитое вещество, но какое именно — не уточняется.

Об этом пишет издание Maariv.

Парамедики МАДА оказали ребенку первую помощь, а после госпитализировали его в медицинское учреждение «Сорока». Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, но стабильное. Он находится в спутанном сознании.

«Курсор» писал ранее, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились дымом от генератора. У них наблюдались все сопутствующие симптомы отравления токсичным веществом в момент их госпитализации в больницу «Шнайдер».

Еще мы писали, что полиция задержала жительницу Хайфы по подозрению в попытке отравить своего супруга — врача одного из отделений больницы «Бней Цион».

Напомним, что в медицинский центр «Меир», принадлежащий больничной кассе «Клалит», поступил 8-летний мальчик после того, как проглотил более 20 магнитных шариков. Лишь благодаря своевременной и профессиональной работе врачей удалось избежать серьезных проблем.

Читайте также, что в Ашдоде в медицинском учреждении «Асута» врачи спасли жизнь двухлетней девочке, которую привезли в больницу с респираторными проблемами. Врачи сделали снимок грудной клетки и увидели на дне трахеи чужеродный предмет.