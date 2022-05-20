В районе Иерусалима палестинские арабы пытались задавить бойцов МАГАВ

При обыске в автомобиле были обнаружены наркотики и перцовый аэрозоль. Подозреваемые вместе с автомобилем и уликами были доставлены в пограничную полицию.

Палестинские арабы попытались совершить теракт на КПП «Хизма» недалеко от Иерусалима. Так, автомобиль на большой скорости пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт, а также задавить бойцов МАГАВ.

Сотрудники пограничной полиции открыли огонь в результате чего машину удалось остановить. На месте задержали четверых подозреваемых. Однако водитель смог скрыться с места происшествия. Предполагается, что он убежал в направлении Иудеи и Самарии. О том, что он задержан, пока не сообщали.

Автомобиль палестинских арабов обыскали. В машине нашли наркотики и перцовый баллончик.

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