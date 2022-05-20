В районе Иерусалима палестинские арабы пытались задавить бойцов МАГАВ

Палестинские арабы попытались совершить теракт на КПП «Хизма» недалеко от Иерусалима. Так, автомобиль на большой скорости пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт, а также задавить бойцов МАГАВ.
Сотрудники пограничной полиции открыли огонь в результате чего машину удалось остановить. На месте задержали четверых подозреваемых. Однако водитель смог скрыться с места происшествия. Предполагается, что он убежал в направлении Иудеи и Самарии. О том, что он задержан, пока не сообщали.
Автомобиль палестинских арабов обыскали. В машине нашли наркотики и перцовый баллончик.
Ранее редакция Курсора сообщала, что предъявлено обвинение жителю Лода, наехаевшему на пограничника.
Кроме того, наш сайт писал, что полиция задержала жителя Шуафата по подозрению в терроризме.
Еще напомним, что в Ашдоде мужчина по имени Сергей Битюков убил свою любовницу 48-летнюю Любовь Потехину в порыве ревности.