В районе Мицпе-Рамон нашли тело мужчины, который на авто упал с обрыва

В автомобиле нашли бездыханное тело. Транспортное средство было найдено на глубине около 150 метров (зона деградации), что очень затрудняет спуск в этот район и спасение попавшего в ловушку человека.

В субботу, 26 февраля, полицейские силы, МАДА и пожарно-спасательные команды со станций Мицпе-Рамон и Беэр-Шева были отправлены на шоссе 40 после сообщения об обнаружении транспортного средства на крутом склоне у подножия скалы Хар-Гамель (недалеко от Мицпе-Рамона), передает Mivzaklive.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в автомобиле бездыханное тело. Транспортное средство было найдено на глубине около 150 метров (зона деградации), что очень затрудняет спуск в этот район и спасение попавшего в ловушку человека. На место происшествия также были направлены подразделение HILM (Специальное пожарно-спасательное подразделение Южного округа) и пожарная охрана для оказания помощи.



Офицеры полиции Димоны и пожарные сейчас работают со специальными средствами для спасения погибшего.

Полиция начала расследование.

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