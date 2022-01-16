В Реховоте полностью затопило офисное здание

Видео с места событий показали в сети.

Стало известно о том, что дожди в Реховоте затопили офисное здание. Видео, снятое очевидцами внутри строения показали на телеграм-канале «Израильские трудовые будни» .

На показанном видео можно увидеть, как, судя по всему сотрудники, пытаются отогнать воду швабрами. Воде течет по ступенькам, словно водопад.

«Когда решили прибраться на работе», — иронично подметили администраторы канала.

Ознакомиться с роликом можно ниже:

Напомним, что в Израиле продолжаются сильные дожди. Из-за этого многие города в стране затопило. К примеру, мы писали, что в сети появилось видео потопа в Петах Тикве, на котором видно, что люди перемещаются по городу на каяке.

Также Курсор сообщал, что в Кирьят-Малахи под воду ушел футбольный стадион.

Кроме того, наш портал писал, что ливни стали причиной затопления квартир в Нетании и Реховоте.

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