В результате поножовщины в Ашкелоне ранена девушка: подробности

В субботу, 4 марта, в Ашкелоне произошла поножовщина, в результате которой травмы получила 20-летняя девушка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом пишет издание Maariv.

Пострадавшая получила ножевое ранение на улице Жаботинский. На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые оказали ей первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай».

По подозрению в нападении задержана соседка девушки. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 25 февраля, в Акко произошел инцидент с применением насилия, в результате которого двое 20-летних мужчин получили серьезные ножевые ранения. Врачи оценили состояние мужчин как средней степени тяжести, они находятся в сознании.

Еще мы писали, что на прошлой неделе в Негеве молодой человек примерно 20 лет получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение «Сорока». Врачи оценили его состояние как тяжелое и нестабильное.

Напомним, что в Самарии в поселении Бейт-Эль террорист напал с ножом на фермера. Злоумышленника обезвредили, в инциденте никто не пострадал. Полиция начала расследование по делу, а преступника задержали.

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