В рф возмущены молчанием Пугачевой, Галкина и Макаревича после атак «еврейских агрессоров» на Сирию

Член Совета по правам человека при президенте рф удивилась тому, что российских селебрити, находящихся в Израиле, не осудили «варварство, заключающееся в гибели мирных жителей Дамаска».

Член Совета по правам человека при президенте рф*, главный редактор информационного агентства ИА Regnum мария ахмедова удивилась тому, что многие из российских селебрити, находящихся в Израиле, не осудили «варварство, заключающееся в гибели мирных жителей Дамаска» после атаки, приписываемой еврейскому государству.

Об этом Ахмедова написала в своем Telegram-канале.

«Узнав о том, что Израиль нанес удар по Дамаску, и одна ракета попала в многоэтажный дом, где погибли 5 человек, я зашла в запрещенную соцсеть почитать — что там пишут наши незапятнанные релоканты, бежавшие из страны-агрессора в Израиль. Не обнаружила ничего», — написала «журналистка».

В свою очередь российское издание «русская весна» также затронуло тему молчания российских звезд, живущих в Израиле.

«Примечательно, что все «релоцировавшиеся» в Израиль российские «звезды» вроде Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова, Андрея Макаревича, а также «испуганного патриота» Ивана Урганта, решительно и единогласно… промолчали», — пишет издание.

Как информировал Курсор, в воскресенье, 19 февраля, сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в Дамаске и его окрестностях, в частности возле международного аэропорта.

Мощные взрывы были слышны в районе Кфар-Суса, там был уничтожен склад с боеприпасами, который использовался «Хизбаллой» и КСИР Ирана. Несколько строений было разрушено в результате взрывов.

По сообщению агентства SANA, большинство ракет было сбито сирийскими ПВО, но все же атака привела к гибели пяти человек, в том числе одного военного. Кроме того, 15 мирных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. В то же время оппозиционный Центр по мониторингу прав человека в Сирии, базирующийся в Лондоне, сообщил о 15 погибших.

Курсор писал ранее, что СМИ заявили, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Еще мы писали, что на недавно опубликованных спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту Дамаска в результате авиаудара, приписываемого Израилю.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани раскритиковал Израиль за нанесение ракетных ударов по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли двое солдат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!