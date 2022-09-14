В Ришон ле-Ционе машина повисла на краю строительного котлована

В Ришон ле-Ционе двое молодых людей в автомобиле врезались в заграждение, вследствие чего их машина повисла на краю строительного котлована.

Это произошло в среду, 14 сентября. К спасению водителя и пассажира привлекли парамедиков МАДА.

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели, что авто висит над обрывом. В машине находились 2 человека, юноши 17 и 18 лет. С помощью трактора, который был там, мы отбуксировали автомобиль, а пассажирам помогли выйти из машины. Мы также проверили их состояние. Медицинская помощь не потребовалась», – рассказал фельдшер «скорой» Эйтан Адин.

חילוץ דרמטי בראשל״צ: רכב כמעט נפל לאתר בנייה. האירוע הסתיים ללא נפגעים @SivanSisay pic.twitter.com/2LxilKDBa3 — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2022

Ранее мы рассказывали, что в Пакистане умер имам, читавший молитву об уничтожении Израиля. Неизвестна причина, унесшая его жизнь, а сам момент смерти попал на видео.

Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме арестовали женщину, попытавшуюся сжечь свою квартиру, где находился ее ребенок. Преднамеренность своего поступка подозреваемая отрицает.

Помимо этого, во вторник, 13 сентября, к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.

Военные решили окружить подозреваемых и приблизиться к ним на несколько метров для задержания. Около 2:30 преступники начали стрелять по ЦАХАЛу и нанесли офицеру смертельное ранение. Перед этим ему удалось выстрелить в сторону террористов.