В Ришон ле-Ционе неизвестные подожгли автобусы

В сети появилась фотография, на которой можно увидеть, как пожарники тушат автобусы. Обстоятельства этого происшествия еще выясняются.

Два автобуса сгорели на открытой стоянке на улице Голды Меир в Ришон ле-Ционе. К счастью, пострадавших нет. Пожарные станции Ришон ле-Цион смогли потушить огонь, однако автобусы сгорели полностью.

Об этом сообщает телдеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Кроме того, на канале показали фотографию с места событий, на котором можно увидеть, как пожарники кушать автобусы.

Полиция займется расследованием этого дела.

Ранее наш сайт сообщал, что в результате стрельбы на севере Израиля погибло трое человек. Трое мужчин на севере Израиля были застрелены с разницей в несколько часов в пятницу вечером, в результате чего число людей, убитых по подозрению в убийствах за последний день, достигло шести.

Кроме того, Курсор писал, что работник синагоги в Петах-Тикве подозревается в развращении несовершеннолетних. Полиция задержала 42-летнего мужчину из Петах-Тиквы. Он подозревается в развращении несовершеннолетних. Речь идет сразу о трех детях.

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