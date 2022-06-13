Полиция организует праздник за 1,6 миллиона шекелей

В последние годы в полиции наблюдается большая волна увольнений. В 2019 году в отставку подали 560 полицейских, а 135 были уволены. В 2020 году около 450 полицейских ушли со службы и 136 были уволены.

Уже в сентябре этого года полиция проведет праздничное мероприятие, которое будет стоить 1,6 миллиона шекелей. Во время празднования должны выступить известные артисты, а генеральный инспектор полиции Коби Шабтай объявит о запуске проекта под названием «Год полицейского».

Об этом сообщает издание Walla.

Отмечается, что анонс этого проекта общество восприняло с большим скепсисом, поскольку в полиции продолжается волна увольнений.

Сообщается, что полиция пока не предоставляет данные об увольнениях в 2022 году. Однако тенденция говорит о том, что людей в правоохранительных органах не хватает, особенно трудно набирать сотрудников для столичного округа.

Ранее наш сайт сообщал, что тело женщины, найденное прошлой ночью, принадлежало Сапир Нахум. Полиция сообщила, что по окончании процедуры опознания, проведенной в Институте судебной медицины в Абу-Кабире, было установлено, что это тело пропавшей без вести Сапир Нахум из Акры.

Кроме того, Курсор писал, что служба безопасности задержала троих израильтян за публикацию сверхсекретных сведений.

Еще напомним, что полиция задержала второго подозреваемого в деле об исчезновении Сапир Нахум.