В Ришон ле-Ционе предотвратили покушение: арестованы три киллера

В субботу вечером, 25 февраля, сотрудники полиции задержали в Ришон ле-Ционе троих вооруженных мужчин, которые, по всей видимости, планировали совершить покушение.

Об этом сообщает издание News.walla.

Стражи порядка поймали 20-летних мужчин после сообщения об угоне транспортного средства с дублированными номерными знаками. Автомобиль остановили на транспортной развязке и обнаружили в нем оружие, в частности автомат Калашникова и пистолет. Мужчины были в масках.

Сегодня полиция попросит продлить срок задержания киллеров под стражей. Расследование дела продолжается. Личность их будущей жертвы не удалось определить, потому что они хранят молчание.

«Курсор» писал ранее, что в Окружном суде Хайфы было предъявлено обвинение в отношении трех мужчин за покушение на 46-летнего бизнесмена в ресторане в Кфар-Ясифе около месяца назад. Дело было раскрыто прокурором Северного округа. Еще один подозреваемый до сих пор не пойман и все еще находится в розыске.

Еще мы писали, что 12 января, в Беэр-Яакове сотрудниками полиции были задержаны пять человек, которые подозреваются в попытке покушения. Правоохранители изъяли у мужчин два заряженных пистолеты, дробовик, нож, топор, маски, устройство для ночного наблюдения и другие предметы.

Напомним, что 2022 год был годом насилия в Израиле, а если быть точнее — очередным годом насилия. Количество людей, убитых, атакованных и раненых, резко возросло.