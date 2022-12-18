В Ришон ле-Ционе за выходные выявили пять борделей

В Ришон ле-Ционе за минувшие выходные раскрыты целых пять «злачных мест».
Об этом сообщает канал
В результате рейда полиции задержаны четыре человека, которые считаются хозяевами заведений и организаторами преступной деятельности. После допросов их выпустили под домашний арест.
Клиенты борделей «отделались» штрафами.
Еще в 2020 году принят закон, запрещающий пользоваться услугами секс-индустрии. Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где они предоставляются (публичный дом), считаются уголовным преступлением.
Курсор уже писал, что в Тель-Авиве офицер полиции задержан по подозрению в изнасиловании. Женщина, обратившаяся в полицию с иском, подверглась сексуальному насилию. В итоге полицейскому сообщили о подозрении в совершении непристойного действия и воспрепятствовании правосудию.
Наш сайт ранее информировал, что в Хайфе три демонстранта арестованы за палестинский флаг.
Кроме того, недавно стало известно о новых угрозы жизни Итамара Бен-Гвира. Террористическая организация «Гов Ариот» опубликовала угрозы в адрес назначенного министра внутренней безопасности.
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