В Ришон ле-Ционе за выходные выявили пять борделей

Полиция провела рейд с проверкой деятельности заведений Ришон ле-Циона и выявила процветающую секс-индустрию.

В Ришон ле-Ционе за минувшие выходные раскрыты целых пять «злачных мест».

Об этом сообщает канал Дежурный по Израилю.

В результате рейда полиции задержаны четыре человека, которые считаются хозяевами заведений и организаторами преступной деятельности. После допросов их выпустили под домашний арест.

Клиенты борделей «отделались» штрафами.

Еще в 2020 году принят закон, запрещающий пользоваться услугами секс-индустрии. Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где они предоставляются (публичный дом), считаются уголовным преступлением.

Курсор уже писал, что в Тель-Авиве офицер полиции задержан по подозрению в изнасиловании. Женщина, обратившаяся в полицию с иском, подверглась сексуальному насилию. В итоге полицейскому сообщили о подозрении в совершении непристойного действия и воспрепятствовании правосудию.

Наш сайт ранее информировал, что в Хайфе три демонстранта арестованы за палестинский флаг.

Кроме того, недавно стало известно о новых угрозы жизни Итамара Бен-Гвира. Террористическая организация «Гов Ариот» опубликовала угрозы в адрес назначенного министра внутренней безопасности.

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