В Рош-ха-Аине произошла попытка ножевого теракта

Очередная попытка теракта в Центральном округе Израиля. Сообщается, что на этот раз боевик попробовал атаковать израильтян, но был успешно нейтрализован.

В Рош-ха-Аине был нейтрализован террорист с ножом.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Также в сети показали десятисекундный ролик, на котором видно, как нейтрализуют боевика.

Ранее редакция Курсора сообщала, что полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве.

Кроме того, наш сайт писал, что полиция пришлось остановить мероприятие на стадионе Блуминфельд из-за вчерашнего теракта.

Еще напомним, что в Дженине арестовали подозреваемого в теракте со взрывным устройством.