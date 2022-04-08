В Рош-ха-Аине произошла попытка ножевого теракта

В Рош-ха-Аине был нейтрализован террорист с ножом.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
Также в сети показали десятисекундный ролик, на котором видно, как нейтрализуют боевика.
Ранее редакция Курсора сообщала, что полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве.
Кроме того, наш сайт писал, что полиция пришлось остановить мероприятие на стадионе Блуминфельд из-за вчерашнего теракта.
Еще напомним, что в Дженине арестовали подозреваемого в теракте со взрывным устройством.