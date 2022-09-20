В ручьях на севере Израиля обнаружено загрязнение — минздрав

Учитывая результаты тестов, власти не рекомендуют купаться в этих водоемах.

В водах нескольких ручьев на севере Израиля было обнаружено загрязнение.

Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили минздрав и министерство охраны природы страны, информирует 7Kanal.

Отмечается, что, учитывая результаты тестов, не рекомендуется купаться в этих ручьях и водоемах.

Как сообщал Курсор, в начале сентября министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды сообщили о получении отклоняющихся от нормы результатов анализа образцов, взятых из некоторых водоемов на севере страны для исследования состояния загрязнения воды.

Так, в результате проведения бактериологических анализов образцов, взятых в нескольких водоемах на севере страны, было выявлено, что показатели превышают рекомендации министерства здравоохранения.

Также Курсор информировал о том, что 8 июля минздрав Израиля сообщил, что два человека заразились лептоспирозом. Как оказалось, один из больных посещал пляж Нахаль Закай, а второй в национальном парке Сахне. С 2022 года в Израиле было зарегистрировано все три случая заболевания лептоспирозом.

Отметим, что лептоспироз – это бактериальная болезнь, симптомы которой похожи на грипп или коронавирус. Особо запущенный случай может вызвать почечную недостаточность, менингит или поражение печени.

Позже Курсор писал о том, что министерство здравоохранения и министерство охраны окружающий среды, опираясь на результаты проб воды, опубликовали список водоемов на севере страны, в которых купаться опасно для здоровья.

Эксперты при тестировании обнаружили в образцах воды высокий уровень загрязнений, в частности фекальными стоками, поэтому израильтян просят быть осознанными и не заходить в эти водоемы, чтобы не подхватить инфекцию.