В Самарии израильское авто насмерть сбило палестинца

Двое жителей Палестинской автономии стояли рядом со своим автомобилем в темном месте на обочине дороги. Израильский водитель получил легкие травмы.

В Самарии в субботу, 17 декабря, 30-летний мужчина погиб в ДТП между двумя автомобилями на шоссе 60.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от религиозного общинного поселения Швут-Рахель.

Согласно сообщению, еще один человек получил тяжелые ранения.

«Двое жителей Палестинской автономии стояли рядом со своим авто в темном месте на обочине дороги, когда израильский автомобиль сбил их. Израильский водитель получил легкие травмы», — информирует издание.

Как сообщал Курсор, в субботу, 17 декабря, в Хайфе 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна.

Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.

Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.

Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.