В Самарии обстреляли блокпост солдатов ЦАХАЛа

Это второй за последние сутки обстрел армейского поста в районе Рамаллы.

В среду днем, 7 декабря, палестинцы из автомобиля открыли огонь по израильским солдатам у блокпоста ЦАХАЛа, расположенного в Самарии, недалеко от поселения Офра.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В результате нападения никто из военнослужащих не пострадал. Армия обороны Израиля ведет поиск подозреваемых. Детали происшествия пока не разглашаются. Вчера, 6 декабря, подобный теракт произошел на Хевронском нагорье. Там также палестинцы обстреляли израильских военных и скрылись с места происшествия.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 7 декабря, согласно данным ЦАХАЛа, войска, действовавшие в городе, подверглись обстрелу со стороны вооруженных палестинцев. В ЦАХАЛе заявили, что силы открыли ответный огонь, и никто из солдат не пострадал.

Еще мы писали, что министерство транспорта, министерство обороны и ЦАХАЛ подписали соглашение о разрешении военнослужащим даже без военной формы.

Напомним, что Армия обороны Израиля намерена срочно запросить у Кнессета разрешение на экстренный призыв нескольких десятков батальонов резервистов.

Читайте также, что в среду, 7 декабря, солдаты ЦАХАЛа предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом.