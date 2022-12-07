В Самарии обстреляли блокпост солдатов ЦАХАЛа

16:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Wisam-Hashlamoun/FLASH90

Это второй за последние сутки обстрел армейского поста в районе Рамаллы.

В среду днем, 7 декабря, палестинцы из автомобиля открыли огонь по израильским солдатам у блокпоста ЦАХАЛа, расположенного в Самарии, недалеко от поселения Офра. 

Об этом сообщает издание News.israelinfo. 

В результате нападения никто из военнослужащих не пострадал. Армия обороны Израиля ведет поиск подозреваемых. Детали происшествия пока не разглашаются. Вчера, 6 декабря, подобный теракт произошел на Хевронском нагорье. Там также палестинцы обстреляли израильских военных и скрылись с места происшествия. 

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 7 декабря, согласно данным ЦАХАЛа, войска, действовавшие в городе, подверглись обстрелу со стороны вооруженных палестинцев. В ЦАХАЛе заявили, что силы открыли ответный огонь, и никто из солдат не пострадал. 

Еще мы писали, что министерство транспорта, министерство обороны и ЦАХАЛ подписали соглашение о разрешении военнослужащим даже без военной формы.

Напомним, что Армия обороны Израиля намерена срочно запросить у Кнессета разрешение на экстренный призыв нескольких десятков батальонов резервистов.

Читайте также, что в среду, 7 декабря, солдаты ЦАХАЛа предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. 

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