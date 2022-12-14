В Самарии произошло ДТП, в тяжелом состоянии двое детей

Всего в аварии пострадало пять человек.

В среду, 14 декабря, шоссе 585 возле поселения Мево-Дотан в Северной Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек, среди них — дети.

Об этом сообщает издание Maariv.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля. На место инцидента приехали парамедики Службы скорой помощи «Маген-Давид адом» (МАДА) и работники медицинской службы ЦАХАЛа, они оказали пострадавшим первую помощь, а после госпитализировали их в медицинское учреждение.

В числе пострадавших — двое детей. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

«Курсор» писал ранее, что мотоцикл с двумя людьми столкнулся с автомобилем на 4-м маршруте возле развязки Шева. 67-летний мужчина и 58-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что 8 декабря, возле дорожной развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. На дороге столкнулись три автомобиля.

Напомним, что на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.

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