В Сдероте ракета попала в сад дома: первое фото

По словам местных властей, по южному городу Сдерот выпущено не менее 10 ракет в ходе последнего ракетного обстрела из сектора Газа.

В Сдероте ракета упала в сад дома, пострадавших и повреждений нет.

СМИ показали фото с места инцидента:

מטח לשדרות: רקטה נפלה בגינת בית, אין נפגעים או נזק לעדכונים השוטפים — https://t.co/WV8d6Mq1E2 pic.twitter.com/KxhXDc98BO — חדשות 13 (@newsisrael13) August 7, 2022

Ранее мы писали, что, по словам местных властей, по южному городу Сдерот выпущено не менее 10 ракет в ходе последнего ракетного обстрела из сектора Газа.

Муниципалитет Сдерота сообщает, что один из снарядов упал возле завода, а остальные были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В ходе последнего ракетного обстрела в Сдероте пострадавших нет.

Тем временем ракетные сирены звучат одновременно в нескольких населенных пунктах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа.

Согласно первоначальным сообщениям, на юге из прибрежного анклава ведется обстрел из минометов.

В Лузите, расположенном между Кирьят-Гатом и центральным городом Бейт-Шемеш, по словам местных жителей, был слышен одиночный взрыв.

Сообщений о травмах или повреждениях нет.

Напомним, что министр Горовиц обвинил людей, собравшихся на Храмовой горе 9-ого ава, в провокации, поскольку Исламский джихад сразу направил ракеты в сторону Иерусалима.

Кроме того, Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.