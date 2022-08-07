В Сдероте ракета попала в сад дома: первое фото

В Сдероте ракета упала в сад дома, пострадавших и повреждений нет.
СМИ показали фото с места инцидента:
Ранее мы писали, что, по словам местных властей, по южному городу Сдерот выпущено не менее 10 ракет в ходе последнего ракетного обстрела из сектора Газа.
Муниципалитет Сдерота сообщает, что один из снарядов упал возле завода, а остальные были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
В ходе последнего ракетного обстрела в Сдероте пострадавших нет.
Тем временем ракетные сирены звучат одновременно в нескольких населенных пунктах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа.
Согласно первоначальным сообщениям, на юге из прибрежного анклава ведется обстрел из минометов.
В Лузите, расположенном между Кирьят-Гатом и центральным городом Бейт-Шемеш, по словам местных жителей, был слышен одиночный взрыв.
Сообщений о травмах или повреждениях нет.
Напомним, что министр Горовиц обвинил людей, собравшихся на Храмовой горе 9-ого ава, в провокации, поскольку Исламский джихад сразу направил ракеты в сторону Иерусалима.
Кроме того, Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.
«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.