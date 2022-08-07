Ракеты в сторону Иерусалима были перехвачены, но Горовиц обвинил в провокации людей на Храмовой горе

ЦАХАЛ сообщил об обезвреживании ракет, выпущенных в сторону Иерусалима. По мнению Горовица, людям нельзя было провоцировать террористов восхождением на Храмовую гору 9-ого ава.

Министр Горовиц обвинил людей, собравшихся на Храмовой горе 9-ого ава, в провокации, поскольку Исламский джихад сразу направил ракеты в сторону Иерусалима.

Об этом министр здравоохранения Ницан Горовиц написал в Twitter.

הכניסה להר הבית, תוך כדי האש בדרום, היא מעשה מופקר. בן גביר ושאר הפירומנים מבצעים פרובוקציה שקופה כדי להביא לפיצוץ גדול, והמשטרה — בהחלטה נפסדת — מאפשרת להם לעשות את זה, למרות הסכנה הברורה והוודאית לביטחון. יש לעצור זאת מייד. — Nitzan Horowitz ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) August 7, 2022

Ракеты, направленные на массовые скопления людей, были перехвачены над Иерусалимом.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

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Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.