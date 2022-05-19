В сети опубликовали видео беспорядков на горе Мерон, где группа радикалов пытается помешать проведению мероприятию памяти 45 погибших на Мероне в прошлом году, кидает в полицию бутылки.
Видео опубликовал телеграм-канал Люди в черном.
Согласно сообщениям, на место празднования прибывает еще полиция, а обычные люди пытаются покинуть гору.
Курсор писал ранее, что ситуация на Мероне выходит из-под контроля. Полиция убрала блокпосты на входе в комплекс могилы раби Шимона Бар Йохая из-за чего там сразу же собралась большая толпа.
Также сообщалось, что в сети опубликовали уникальные архивные кадры празднования Лаг ба-Омер на Мероне в 50-х годах. Судя по этим редким архивным кадрам, взятым из фонда Спилберга и Еврейского университета Иерусалима, в те годы Лаг ба-Омер праздновали не менее широко и массово, чем в наше время.