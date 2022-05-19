Группа радикалов пытается помешать проведению мероприятию памяти 45 погибших на Мероне в прошлом году, кидает в полицию бутылки.

В сети опубликовали видео беспорядков на горе Мерон, где группа радикалов пытается помешать проведению мероприятию памяти 45 погибших на Мероне в прошлом году, кидает в полицию бутылки.

Видео опубликовал телеграм-канал Люди в черном.

Согласно сообщениям, на место празднования прибывает еще полиция, а обычные люди пытаются покинуть гору.

Курсор писал ранее, что ситуация на Мероне выходит из-под контроля. Полиция убрала блокпосты на входе в комплекс могилы раби Шимона Бар Йохая из-за чего там сразу же собралась большая толпа.