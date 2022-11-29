В сети показали как проходит обычное утро в израильском поезде

Обстановка в утреннем поезде настраивает всех пассажиров на гармоничный день.

Кадры обычного утра в поезде в Израиле попали на видео.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Солдаты и другие пассажиры сосредоточились на утренней молитве. Иногда в израильских поездах выделяется целый вагон для молитвы.

Видео снято в период коронавируса.

Ранее Курсор писал про похолодание и ливневые дожди: к чему готовиться израильтянам. После похолодания во вторник, когда местами ожидаются ливневые дожди на востоке, погода наладится. В конце недели погода уже порадует благоприятными условиями.

Напомним, редакция писала, что ученые выяснили, как доход семьи влияет на успеваемость детей на экзаменах Мейцав. Новое исследование «может помочь объяснить большие разрывы в академических достижениях среди социально-экономических групп в Израиле».

Также мы сообщали, кого Нетаниягу назначит на пост спикера Кнессета. На пост спикера Кнессета в Ликуде обсуждаются три кандидатуры. Вероятно, Нетаниягу озвучит преемника Мики Леви уже сегодня на заседании партии.

Кроме того, наш сайт информировал о нападении солдата ЦАХАЛа на активиста в Хевроне: военнослужащему вынесен приговор. Все бойцы, которые вели себя не в соответствии с моральными требованиями, отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования инцидента.