Для террористов-камнеметателей готовят более суровое наказание

Проект закона был предложен депутатом партии «Ликуд» Кети Шитрит. Он подразумевает наказание для виновника также, если не было доказано четкого намерения причинить вред. В таком случае террорист будет наказан максимально 10 годами лишения свободы.
А вот минимальное наказание в таком случае составит четыре года, если будет доказан преступный умысел причинить вред. Без такого доказательства – 2 года.
Проект закона составлен на основе закона, который был принят в 2015 году, но срок его действия истек еще в 2018 году.
Как рассказала Шитрит, бросание камней происходит не только в Иудее и Самарии, а практически по всему Израилю. Она уверена, что этому нужно положить конец.
Ранее Курсор сообщал, что в Иерусалиме арабский террорист открыл огонь по автобусу: один человек пострадал.
Напомним также, что палестинские террористы атакуют израильских солдат в Хевроне.
Еще напомним, что тысячи людей вышли на антиправительственные митинги после военной операции в Шхеме.
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