Для террористов-камнеметателей готовят более суровое наказание

Законопроект направлен на установление максимального наказания в виде 20 лет лишения свободы за бросание камней, коктейлей Молотова и других вредных предметов в транспортные средства.

Проект закона был предложен депутатом партии «Ликуд» Кети Шитрит. Он подразумевает наказание для виновника также, если не было доказано четкого намерения причинить вред. В таком случае террорист будет наказан максимально 10 годами лишения свободы.

А вот минимальное наказание в таком случае составит четыре года, если будет доказан преступный умысел причинить вред. Без такого доказательства – 2 года.

Проект закона составлен на основе закона, который был принят в 2015 году, но срок его действия истек еще в 2018 году.

Как рассказала Шитрит, бросание камней происходит не только в Иудее и Самарии, а практически по всему Израилю. Она уверена, что этому нужно положить конец.

Ранее Курсор сообщал, что в Иерусалиме арабский террорист открыл огонь по автобусу: один человек пострадал.

Напомним также, что палестинские террористы атакуют израильских солдат в Хевроне.

Еще напомним, что тысячи людей вышли на антиправительственные митинги после военной операции в Шхеме.

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