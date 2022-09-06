В сети показали видео с избиением полицией еврея на глазах у семьи

Поселенец обратился в МАХАШ с жалобой на насильственные действия со стороны полиции и избиение в присутствии детей. Дело направлено на расследование.

МАХАШ расследует жуткие кадры, на которых полицейский, превышая полномочия, избивает невооруженного еврея-поселенца из поселка Гаолат Цион.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Пострадавший обратился в МАХАШ с заявлением об ущербе, причиненном ему при задержании.

По его словам, сотрудники полиции жестоко избили его по лицу, разбили очки. Ему не разрешили переодеться в рубашку, он был прикован наручниками на глазах у детей. Телефон его жены, где она снимала всё с самого начала, был незаконно конфискован.

МАХАШ заявил, что дело передано на расследование.

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