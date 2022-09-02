В сети показали жуткие кадры нападения арабов на машины евреев возле гробницы Шмуэля

Сегодня возле могилы Шмуэля произошли столкновения между арабами и правыми активистами во главе с Бен-Гвиром.

Итамар Бен-Гвир и другие правые активисты столкнулись с палестинцами у могилы Шмуэля сегодня в пятницу, спустя неделю после ожесточенных столкновений между евреями и мусульманами на этом же месте на прошлой неделе.

Израильская полиция прибыла на место происшествия для поддержания мира, сообщив правым активистам, что, хотя они смогут войти на территорию под израильским флагом, им не разрешат носить флаги «Оцма Иехудит» и не разрешат протестовать на территории комплекса.

«Мы видели, что произошло здесь на прошлой неделе, и это ужасно. Мятежники, которые линчуют евреев только потому, что они поднимают израильский флаг. Мы пришли сюда с израильскими флагами, чтобы сказать этим бунтовщикам — мы хозяева!», — сказал Бен-Гвир.

Когда активисты покидали могилу Шмуэля на машинах с израильскими флагами, арабы начали крушить их автомобили.

Момент атаки попал на видео:

כשרכב של יהודי נוסע עם דגל ישראל בנבי סמואל סמוך לקבר שמואל הנביא: pic.twitter.com/tPIQmGAanB — חיים גולדברג (@haim_goldberg) September 2, 2022

Ранее Курсор писал, что израильтянин получил ранения средней степени тяжести в результате ножевого нападения недалеко от поселения Кирьят-Арба в Иудее.

Кроме того, в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.