В сети появились новые данные о ситуации с коронавирусом в Израиле

В министерстве здравоохранения Израиля за сутки в стране выявили 390 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего было сделано 78 тысяч 607 тестов и лишь 0,54 процента показали положительный результат. Таким образом, коэффициент распространения болезни теперь равен 0,88.
На данный момент в стране подтверждено 5629 активных случаев заболевания кооронавирусом. 193 человека госпитализированы, 145 из них находятся в тяжелом состоянии. 98 людей подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Что же касается «светофорного списка», то сейчас два населенных пункта в Израиле являются красными, еще семь находятся в «оранжевой» зоне, 24 в «желтой», а самый большой «зеленый» список состоит из 247 населенных пунктов.
Всего в Израиле с начала эпидемии заразились 1 миллион 337 тысяч 493 человека. Умерло от коронавирус 8143 пациента.
6 миллионов 257 тысяч 947 израильтян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 5 миллионов 754 тысяч 736 человек получили две дозы. Бустерную прививку успели получит 4 миллиона 21 тысяча 415 израильтян.
Ранее редакция Курсора сообщала, что стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы.
Кроме того, мы писали, что глава Pfizer рассказал, как можно покончить с пандемией коронавируса.
Стало известно о серьезных финансовых проблемах одного из ведущих производителей вакцины от COVID-19.
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