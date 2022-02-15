В сети появилось забавное видео с кошкой, которая забралась на мотоцикл израильского полицейского

В одном из израильских городов уличных кот решил забраться на мотоцикл полицейского. Он удобно уселся на нем и не хотел вставать даже тогда, когда офицер подошел к своем транспортному средству.

Коты и кошки– очень любопытные, а иногда даже наглые животные. И вот один из них решил присвоить себе мотоцикл израильского полицейского, забравшись на него.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

«Бокер тов, ну что даёшь котикам рулить в полиции Израиля?» — написали под видео администраторы канала.

На видео можно увидеть разноцветную кошку, которая сидит на сидении полицейского мотоцикла. К ней подходит офицер, который, судя по всему, является оператором и пытается поговорить. Кстати, на заднем плане можно заметить еще одного котикаа, который, возможно, решил посмотреть на своего уверенного в себе товарища.

Ознакомиться с этим милым видео можно ниже:

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