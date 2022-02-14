В сети появилось забавное видео со свиньей, которая ворвалась в мужской паб в Великобритании

Свинья по кличке Ронни ухитрилась зайти внутрь клуба в городке Изингтон Кольери сразу после 10 часов вечера. Гости паба радостно приняли животное и даже решили его угостить.

В британском пабе в графстве Дарем произошел забавный случай. После 22:00 по местному времени в помещение вместе с одним из клиентов зашла свинья.

Животное уверено расхаживало по помещению, не испугавших людей. Гости паба решили даже покормить свинью чипсами и луковыми кольцами.

В конце концов работники заведения смогли выманить животное во двор. Они предположили, что свинью попытались украсть у кого-то из местных фермеров, но она сбежала от вора.

Затем, после того, как в Facebook разместили сообщение о пропаже свиньи, животное быстро забрали домой.

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