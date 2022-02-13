В метро Нью-Йорка залетел ястреб

Эксперты считают, что ястребу повезло, потому что он полностью оправился от инцидента. Примерно половина спасенных животных никогда не возвращается в дикую природу из-за серьезности полученных травм.

Редкая птица — ястреб Купера – залетела м метрополитен Нью-Йорка. Ее выявили на станции Вестчестер-сквер-Ист-Тремонт-авеню в Бронксе. Ястреб неподвижно сидел на трубе несколько дней, за чем наблюдал работник станции Пол Флорес.

Затем мужчина позвонил в Национальное Одюбоновское общество, чтобы они спасли птицу.

Бывший пожарник по имени Бобби Хорват поймал птицу с помощью сети. По его словам, ястреб был очень уставший. После того, как птицу осмотрели ветеринары и привели ее состояние в норму, ястреб был отпущен на волю в парке Пелхэм-Бэй.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые заметили у шимпанзе поведение, которое свойственно только людям. Ученые, изучающие животных в национальном парке в Габоне, заметили за обезьянами шимпанзе несвойственное им поведение. Так, приматы ловили насекомых и прикладывали их к своим ранам или к ранам своих сородичей. Предполагается, что это может говорить об эмпатии, похожей на человеческую.

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