В Австралии хозяйка научила овчарку рисовать картины и начала на этом зарабатывать

Владелица собаки Лиза Кейт начала учить питомца рисованию, когда собаке было 2 года. С тех пор талантливая овчарка заработала 15 000 фунтов стерлингов

Австралийская овчарка по кличке Айви умеет рисовать картины. Ее этому научила ее хозяйка – Лиза Кейт. Более того, при помощи талантливой собаки девушка уже начала зарабатывать деньги.

Так, девушка смогла продать картины своей собаки на общую сумму в более чем 20 тысяч американских долларов.

Как рассказала Лиза, сперва она научила Айви доставать из холодильника пиво. А затем решила, что такого умного пса можно научить и другим очень интересным трюкам.

Отметим, что самая дорогая картина, которую нарисовала собака, стоила 360 фунтов стерлингов.

Ранее Курсор сообщал, что ученые заметили за гигантскими акулами необычное поведение.

Кроме того, мы писали, что коалы попали в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Еще напомним, что ученые заметили у шимпанзе поведение, которое свойственно только людям.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.