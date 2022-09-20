В Шхеме солдаты ЦАХАЛа открыли огонь на поражение из-за массовых беспорядок и столкновений

20 сентября, во вторник, десятки участников беспорядков и столкновений в Шхеме были ранены.

В пресс-службе ЦАХАЛа утверждают, что это произошло вечером.

Об этом сообщает издание «Детали».

Военнослужащие вынужденно открыли огонь на поражение, потому что обычные средства для разгона толпы не повлияли на участников беспорядка, которые направлялись в сторону солдат. В итоге десятки людей получили ранения.

Ранее мы рассказывали о приведении ЦАХАЛа в полную боевую готовность, потому что террорист, зверски убивший в Холоне 85-летнюю женщину террорист, может находиться где-то на свободе в Гуш-Дане.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня, 20 сентября, минздрав Израиля назначил комиссию, которая должна расследовать обстоятельства скандала с перепутанным эмбрионом. Это произошло в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе. Решение приняли для формулировки системных выводов и рекомендаций, которые должны помочь улучшить систему экстракорпорального оплодотворения в Израиле. Комитет должен их представить к концу года.

Помимо этого, сегодня, 20 сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и доставили в больницу. Также легкие травмы получили другие три военнослужащие.