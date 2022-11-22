В США рассчитывают, что Дермер войдет в правительство — СМИ

По словам официальных лиц США, несмотря на конфликты, «у нас есть опыт работы с бывшим послом Израиля».

Высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена выразил надежду на то, что Рон Дермер, бывший посол Израиля в Соединенных Штатах, получит руководящую должность в правительстве, в настоящий момент формирующемся Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Kanal7.

По словам чиновника, Дермер, являющийся верным союзником Нетаниягу и работавший с администрацией президента Барака Обамы, будет полезен для поддержания отношений США с новым израильским правительством.

«И хотя именно в каденцию Дермера правительство Нетаниягу конфликтовало с администрацией Обамы по таким вопросам, как подписание «ядерной сделки» 2015 года, официальные лица США имеют опыт работы с Дермером, и чувствуют себя с ним более комфортно, чем с каким-либо другим членом нового правительства», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, высокопоставленный чиновник администрации Байдена, посетивший Израиль на прошлой неделе, призвал сотрудников службы безопасности предпринять шаги по укреплению Палестинской администрации на фоне растущих опасений, что ПА находится на грани краха.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр выступил с этим сообщением на нескольких встречах с израильскими официальными лицами, в том числе на одной с высокопоставленным руководством ЦАХАЛа, сказал чиновник.

Также Курсор информировал, о чем договорился Авив Кохави с советником по нацбезопасности США.

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