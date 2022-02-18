В Тель-Авиве 63-летнего пешехода сбил мотоцикл

63-летнего пешехода сбил мотоцикл в Тель-Авиве. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали с травмами.

Сегодня, 18 февраля, 63-летний пешеход получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил мотоцикл на улице ха-Кармель в Тель-Авиве.

Об этом передает телеканал N12.

Вызванные на место происшествия фельдшеры МаДа оказали ему первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу с травмами конечностей.

Сообщается, что на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Ранее Курсор сообщал, что в пятницу, 18 февраля, в Нетании произошло сразу два серьезных происшествия, при которых один человек погиб, а еще несколько получили травмы.

Так, 50-летний техник, которые занимался ремонтом лифта, погиб на рабочем месте. Он поднялся в машинное отделение лифта на крыше здания, которое расположено на улице Гордон. Во время работы его ударило током.

Затем, буквально через полчаса, 70-летняя женщина, которая ехала по улице Пинкас, не справилась с управлением автомобиля. Она выехала на тротуар и врезалась в прилавок кафе.

Кроме того, Курсор писал, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.

Еще Курсор передавал, что в ходе аварии в Хайфе с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина.

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