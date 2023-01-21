В Тель-Авиве не стало легендарного писателя

Свой земной путь Канович завершил в возрасте 93 лет. Был великим русским и литовским писателем, переводчиком, драматургом, поэтом и сценаристом. Родился в небольшом литовском городке в традиционной еврейской семье, где и прожил до репатриации в Израиль, которая произошла в 1993 году.

Подробнее об этом информирует 9 канал.

За заслуги в области культуры награжден одним из высших орденов Литвы – Командорским крестом орденом великого князя Литовского Гядиминаса. Являлся лауреатом премии Союза писателей Израиля, премии правительства Литвы в области культуры и искусства, национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Последний роман Канович выпустил в 2013 году, и назывался он «Местечковый романс». Другие известные произведение, которые принадлежат перу мастера: трилогия «Свечи на ветру», и дилогия «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая», романы «Козленок за два гроша» и «Улыбнись нам, Господи», а также «Парк евреев», «Очарованье сатаны», «Шелест срубленных деревьев».

Напомним, что иранский писатель приговорен к смертной казни за интервью израильским СМИ.

Также, скончался известный израильский писатель Авраам Б. Иегошуа.