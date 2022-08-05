В Тель-Авиве распорядились открыть общественные бомбоубежища

Муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища, следуя инструкциям военного командования тыла.
Ракеты, запущенные из Газы сегодня вечером, еще не были направлены на Тель-Авив.
В последнем заявлении Маген Давид Адом говорится, что ни один израильтянин не пострадал ни в одном из сегодняшних ракетных обстрелов из Газы.
Тем не менее, ивритоязычные СМИ сообщают, что двое мирных жителей были доставлены в больницу после приступов паники из-за сирен.
Армия обороны Израиля заявляет, что в этот час она продолжает наносить удары по объектам палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа.
В ЦАХАЛе говорят, что дополнительная информация будет опубликована позже.
Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.
Еще мы писали, что в связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.