В торговых сетях Израиля снизились продажи продуктов

С ноября прошлого года по январь 2023 года в Израиле наблюдается снижение продаж продовольственных товаров в торговых сетях. По сравнению с августом-октябрем 2022 года они снизились в постоянных ценах на 2,9процента.

Об этом пишет издание «НЭП».

По предварительному расчету Центрального статистического бюро, индекс продаж торговых сетей в прошлом месяце, в январе 2023 года, оказался даже ниже (примерно на 1,2 процента), чем три года назад, в январе 2020-го.

«Курсор» писал ранее, что торговая компания Lеyman Schlissel объявила о повышении цен в марте в среднем примерно на 7 процентов. В частности, рост цен коснется продуктов следующих брендов: Mentos, Luaker, Pillsbury и Kaliya Gat.

Еще мы писали, что с начала 2023 года розничные цены на продукты питания в Израиле выросли на один процент, самой дешевой торговой сетью в январе, согласно данным, стала «Рами Леви». На втором месте по ценовым показателям находится сеть «Йохананофф», на третьем – Victory.

Напомним, что израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Читайте также, что популярная сеть супермаркетов Израиля «Шуферсаль» в ближайшее время запустит для клиентов быструю доставку через сервис заказа еды Wolt. Для израильтян на сайте и в приложении будут доступны около 3 тысяч различных товаров сети.