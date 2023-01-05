В центре Акко произошла стрельба, тяжело ранен мужчина

В четверг, 5 января, в центре Акко произошла стрельба. Неизвестные лица открыли огонь из проезжающего автомобиля и ранили молодого мужчину.

Об этом пишет News.walla.

На место инцидента приехала бригада парамедиков «Маген Давид Адом», которая оказала 25-летнему пострадавшему первую помощь на месте, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Галилея» в Нагарии. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Сотрудники полиции начали расследование происшествия. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.

Еще мы писали, что на улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.

Напомним, что в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист. Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь.

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