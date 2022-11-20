В центре Тель-Авива автобус сбил пешехода, он в тяжелом состоянии

Мужчина был введен в искусственную кому.

В воскресенье, 20 ноября, в Тель-Авиве произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые травмы получил 30-летний мужчина.

Об этом сообщает издание «Детали».

Автобус сбил пешехода возле торгового центра «Дизенгоф». На место инцидента вызвали медицинских работников, которые достали пострадавшего из-под транспортного средства, он был без сознания. Ему была оказана первая помощь, а после парамедики госпитализировали мужчину в больницу «Ихилов». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

У пострадавшего диагностированы множественные травмы, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Курсор» писал ранее, что на бульваре Иерусалима в Тель-Авиве в воскресенье, 20 ноября, произошла авария, в которой десять человек получили ранения. Но, к счастью, травмы у пострадавших оказались легкими.

Еще мы писали, что в воскресенье, 20 ноября, в Цфате на улице Ноф Талия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, в Тель-Авиве на углу улиц Ибн-Гвироль — Цейтлин образовался провал в асфальте. На данный момент на участке дороги перекрыты две полосы движения, идущие на север.

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