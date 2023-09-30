В центре Тель-Авива жестоко избили девушку - появилось видео

Предположительно, причиной линчевания стало некое замечание со стороны девушки группе подростков.

В пятницу вечером, 29 сентября, в Тель-Авиве, возле торгового центра "Азриэли" произошло нападение группы подростков на несовершеннолетнюю девушку. В сети появилось видео, как ее руками избивают по голове.

Об этом сообщает издание "Детали".

Сотрудникам полиции удалось отыскать жертву, теперь они ищут нападавших. Видео, на котором заснято, как подростки жестоко и единовременно избивают девушку, опубликовал у себя на странице блогер Даниэль Арма, отметив, что причиной линчевания стало замечание пострадавшей, но что именно она сказала не сообщается. Однако ее замечание вызвало волну агрессии.

אירוע אלימות קשה סמוך לקניון עזריאלי אתמול, קבוצת בנות ובנים התנפלו על ילדה אחת בגלל ״מילה לא במקום״ והתחילו לפוצץ אותה מכות. וכמובן מיד אחרי העלו לקלוז באינסטגרם שלהם pic.twitter.com/ADjg6J8nzN — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) September 29, 2023

Активистка движения против нелегальной иммиграции, Шефи Паз, утверждает, что нападавшие – дети нелегалов из Эритреи. Но пока нет информации, подтверждающей это.

"Курсор" писал ранее, что в одном из парков в Петах-Тикве группа подростков устроила линч над сверстником. Юноши избивали его руками и ногами, а другие снимали происходящее на мобильные телефоны.

Еще мы писали, что группа учеников в Бейт-Элиезере (Хадера) напала на сверстника и начала его избивать. Подростки не прекратили свою агрессию даже, когда у пострадавшего пошла кровь.

На севере Израиля трое человек из-за конфликта, возникшего между кланами, похитили подростка, нанесли ему телесные повреждения, а потом со связанными руками оставили возле дороги.