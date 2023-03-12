В Яффо полиция арестовала членов арабского криминального клана

В ходе операции были конфискованы наркотики, оружие и транспортные средства.

Полиция провела обыск в Яффо, где обосновался арабский криминальный клан, играющий заметную роль в преступном мире. Арестованы 16 членов семейства.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что во время обыска были конфискованы наркотики, оружие и транспортные средства.

По данным полиции, этот клан, который возглавляет 33-летний житель Пардес-Даха, был вовлечен в ожесточенные конфликты с конкурирующими бандами и пытался утвердить свои позиции в качестве самой влиятельной преступной группировки в Яффо.

В ходе обыска были обнаружены упаковки с кокаином, два пистолета и автомат Калашникова. Криминальный клан для охраны своего «бизнеса» использовал разветвленную систему видеонаблюдения, которая насчитывала 150 камер, изображения с которых выводились на мониторы в диспетчерскую. Как пояснили в пресс-службе полиции, это была известная точка, где можно было купить наркотики.

Операция, которую проводил Центральный отдел по борьбе с преступностью, была скоординирована с Электрической компанией, Налоговым управлением, Земельным управлением и муниципалитетом Тель-Авива. Среди прочего, задержанные обвинялись в незаконном захвате земли, им был предъявлен ордер на снос незаконных построек. По окончании оперативно-розыскных мероприятий незаконно возведенные строения были разрушены.

Как сообщал Курсор, начальник полиции Коби Шабтай может лишиться поста, если не прекратит противостояние с министром национальной безопасности Бен-Гвиром. Об этом заявил депутат от партии «Оцма Иегудит» Цвика Фогель.

Сам Шабтай сказал на эту угрозу, что в Израиле есть закон, определяющий полномочия каждого должностного лица, и министр не может смещать с должностей офицеров полиции по своему произволу.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.