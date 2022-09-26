В Явне арестовали участников уличных банд, которые распыляли слезоточивый газ в синагоге

Полиция задержала двух мальчик из уличных банд в Явне, которых подозревают в использовании слезоточивого газа в конференц-зале синагоги.

Во вторник, 28 сентября, правоохранители обратятся в Верховный суд с просьбой, чтобы отправить задержанных на профессиональную диагностику и продлить их содержание под стражей ради общественного спокойствия.

Об этом сообщает издание Maariv.

Утверждается, что они применили слезоточивый газ после того, как им отказали во входе в синагогу.

Ранее мы рассказывали, что задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на 90-м шоссе.

Помимо этого, на Храмовой горе задержали нарушителей, которые запускали фейерверки из мечети.