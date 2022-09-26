Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП на 90-м шоссе: подробности

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием мотоциклиста на 90-й трассе в районе развязки Ижар.

Это произошло сегодня, 26 сентября. На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь получившему серьезные травмы 40-летнему гонщику и эвакуировали его в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

Об этом сообщает Walla.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме на улице Элазара Маккаби автомобиль сбил 4-летнего ребенка. Парамедики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек». Согласно предварительной информации, мальчик перешел дорогу в неположенном месте.

Также «Курсор» сообщал, что молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, совершили внутри беспорядок и запускали из мечети фейерверки. На место инцидента прибыла полиция и арестовала правонарушителей.

Помимо этого, недавно стало известно, что сотрудники израильской полиции задержали 15 жителей Нетании по подозрению в участии в преступной группировке. Они на нескольких авто приехали к тюрьме, чтобы встретить своего босса, который должен был выйти из места ограничения свободы.

Правоохранители их арестовали и отправили на допрос. Также они обыскали машину задержанных, где нашли пистолет, три бронежилета, ножи и дубинки. После проведения допроса правоохранители примут решение касаемо продления содержания под стражей подозреваемых.