В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших

Девять человек пострадали этой ночью в четверг в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Явне. Медики и фельдшеры МАДА оказали им помощь и эвакуировали в госпиталь Каплан в Реховоте в легком состоянии после отравления дымом.
Среди пострадавших 5 детей.
Пожарные прибыли на место происшествия и заметили возгорание в электрошкафу на третьем из четырех этажей, когда лестничная клетка была окутана дымом, что представляло опасность для жильцов здания.
Бригады зашли в задымленное здание, спасли жителей, которые пытались эвакуироваться из-за сильного дыма, проникшего в их квартиры. Далее пожарные начали тушение пожара, ища людей и выпуская густой дым из здания.
Ранее наш сайт сообщал, что возле Пардес-Хана мужчина попытался похитить девушку-подростка. Днем 5 июля неизвестный мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по своему привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. Девушка внезапно почувствовала, что некто схватил ее за талию и попытался уволочь в свой автомобиль.
Кроме того, редакция Курсора писала, что в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию.
Еще в Иерусалиме на улице Бар-Илан собираются строить скоростной трамвай. И вот вчера вечером там вспыхнули беспорядки.