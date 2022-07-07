В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших

В Явне вспыхнул пожар в квартире, 9 человек эвакуированы в больницу после отравления дымом. Среди пострадавших 5 детей.

Девять человек пострадали этой ночью в четверг в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Явне. Медики и фельдшеры МАДА оказали им помощь и эвакуировали в госпиталь Каплан в Реховоте в легком состоянии после отравления дымом.

Среди пострадавших 5 детей.

Пожарные прибыли на место происшествия и заметили возгорание в электрошкафу на третьем из четырех этажей, когда лестничная клетка была окутана дымом, что представляло опасность для жильцов здания.

Бригады зашли в задымленное здание, спасли жителей, которые пытались эвакуироваться из-за сильного дыма, проникшего в их квартиры. Далее пожарные начали тушение пожара, ища людей и выпуская густой дым из здания.