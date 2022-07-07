В Явне вспыхнул жилой дом: много пострадавших

09:55, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

В Явне вспыхнул пожар в квартире, 9 человек эвакуированы в больницу после отравления дымом. Среди пострадавших 5 детей.

Девять человек пострадали этой ночью в четверг в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Явне. Медики и фельдшеры МАДА оказали им помощь и эвакуировали в госпиталь Каплан в Реховоте в легком состоянии после отравления дымом.

Среди пострадавших 5 детей.

Пожарные прибыли на место происшествия и заметили возгорание в электрошкафу на третьем из четырех этажей, когда лестничная клетка была окутана дымом, что представляло опасность для жильцов здания.

Бригады зашли в задымленное здание, спасли жителей, которые пытались эвакуироваться из-за сильного дыма, проникшего в их квартиры. Далее пожарные начали тушение пожара, ища людей и выпуская густой дым из здания.

Ранее наш сайт сообщал, что возле Пардес-Хана мужчина попытался похитить девушку-подростка. Днем 5 июля неизвестный мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по своему привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. Девушка внезапно почувствовала, что некто схватил ее за талию и попытался уволочь в свой автомобиль.

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Автор материала:
Ирен Давид
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