Важная информация: изменение работы аэропорта Бен-Гурион

В третьем терминале аэропорта Бен-Гурион будут проводиться технические работы, в связи с этим пассажиров будут направлять на первый терминал.

В пятницу, 28 октября с 18:00, и до 01:20 в субботу, 29 октября, все рейсы, вылетающие из аэропорта «Бен-Гурион» будут обслуживаться в первом терминале, а не в третьем.

Об этом сообщает Телеграм-канал Дежурный по Израилю.

В 3 терминале будет проводиться эксплуатационное обслуживание систем.

После прохождения проверки безопасности и сдачи багажа в первом терминале пассажиры будут доставляться в зону дьюти-фри третьего терминала.

Ранее Курсор писал, что палестинский подросток устроил ЧП возле аэропорта Бен-Гурион. 17-летний палестинский житель Рамаллы был арестован рано утром в воскресенье за ​​кражу автомобиля в Холоне и проезд через барьер безопасности возле аэропорта Бен-Гурион.

Также наш сайт сообщал, что российские хакеры взломали сайт Кнессета. Специалистам по кибербезопасности удалось отразить эту кибератаку, но после нее сайт был недоступен. Также депутаты Кнессета на некоторое время лишились доступа к своим электронным почтам.

Редакция «Курсора» писала, что в октябре крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам Killnet, от которых пострадали более десятка сайтов. В настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Иерусалиме грузовик насмерть сбил ребенка: первые подробности.