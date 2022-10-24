Видео с места происшествия: во время стрельбы в Бат-Яме пострадали два человека

В Бат-Яме серьезно ранены два человека. Парамедики выехали на место происшествия на улицу Бальфур, где мотоциклисты обстреляли овощной магазин.

Во время стрельбы на улице Бальфур в Бат-Яме серьезно ранены 41-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Неизвестные на мотоцикле расстреляли владельца овощной лавки, ранили женщину и скрылись.

Парамедики МАДА оказали помощь двоим пострадавшим и срочно доставили их в медицинский центр «Вольфсон» в Холоне для дальнейшего лечения.

По предварительной информации полиции, событие связано с криминальными разборками в районе.

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