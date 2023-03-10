Визит Нетаниягу в Рим: премьеры-министры Израиля и Италии выступили с совместным заявлением

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Риме, встретился с итальянской коллегой Джорджа Мелони. После беседы государственные лидеры выступили с совместным заявлениям.

Об этом информирует 9tv.co.il.

Глава израильского правительства акцентировал внимание на экономических отношениях двух стран.

«Есть возможность для взаимного сотрудничества. Я встречался с деловыми людьми и более чем убежден, что мы можем достичь большего. Израиль решил свои проблемы с водой. Мы будем сотрудничать с Италией, чтобы помочь ей решить подобные проблемы. Мы хотим ускорить экспорт газа в Европу через Италию. Мы также обсудили взаимодействие в сфере кибербезопасности и во многих других областях», — заявил Нетаниягу.

Он пригласил Мелони посетить Израиль.

Глава итальянского правительства также начала с экономики. Она отметила сотрудничество стран в отраслях, упомянутых израильским премьером. Мелони затронула и ближневосточные проблемы.

«Мы обсудили поддержку Италией процесса нормализации отношений между Израилем и несколькими странами. Мы также будем содействовать возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами», — сказала Джорджа Мелони.

Она добавила, что осуждает теракты, произошедшие в последнее время и надеется, что израильско-палестинские переговоры приведут к уменьшению уровня насилия.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в римской синагоге (Италия), где его резко раскритиковала президент Союза еврейских общин Италии Наоми Ди Сейни касаемо судебной реформы. Однако глава правительства почти не обратил на это внимание, о чем подробнее читайте здесь.

Также Курсор писал о том, что израильтяне, живущие в Риме, во время визита Нетаниягу вышли на демонстрацию протеста против судебной реформы. Участники акции размахивали израильскими флагами и скандировали «Демократия!» и «Израиль не будет диктатурой!»