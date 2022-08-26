Визы для украинцев: МВД сообщило о новом решении

Министерство внутренних дел проинформировало об автоматическом продлении виз для граждан Украины. Согласовано время продления до 30 сентября.

МВД продлило гражданам Украины визы до 30 сентября.

Об этом проинформировал канал Финансовый Израиль.

Визы будут продлены автоматически.

По данным министерства алии и интеграции Израиля, за первые шесть месяцев войны в Украине из бывших стран СНГ — россии, Украины и Беларуси — в Израиль прибыло 36 131 репатриант.

Из россии приехало 20 624 человека, из Украины — 12 488 человек, и из беларуси — 1064 человека.

«Курсор» сообщал ранее, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч беженцев из Украины. Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаэль Бродский сообщил, что после полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в Израиль приехало более 20 тысяч украинцев, которым предоставили статус беженца и государственную помощь.

Также мы информировали, что Израиль ограничит города, где могут работать украинские беженцы. Айелет Шакед планирует ограничить города, в которых могут работать украинские беженцы, до 17 — это Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква и ряд других городов.

Напомним, наш сайт публиковал фоторепортаж с тель-авивской акции в честь Дня Независимости Украины. 24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Независимости Украины.

Также мы писали, что в ЕС обсуждают новые визовые ограничения для россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне