Визы для украинцев: МВД сообщило о новом решении

МВД продлило гражданам Украины визы до 30 сентября.
Об этом проинформировал канал.
Визы будут продлены автоматически.
По данным министерства алии и интеграции Израиля, за первые шесть месяцев войны в Украине из бывших стран СНГ — россии, Украины и Беларуси — в Израиль прибыло 36 131 репатриант.
Из россии приехало 20 624 человека, из Украины — 12 488 человек, и из беларуси — 1064 человека.
«Курсор» сообщал ранее, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч беженцев из Украины. Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаэль Бродский сообщил, что после полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в Израиль приехало более 20 тысяч украинцев, которым предоставили статус беженца и государственную помощь.
Также мы информировали, что Израиль ограничит города, где могут работать украинские беженцы. Айелет Шакед планирует ограничить города, в которых могут работать украинские беженцы, до 17 — это Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква и ряд других городов.
Напомним, наш сайт публиковал фоторепортаж с тель-авивской акции в честь Дня Независимости Украины. 24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Независимости Украины.
Также мы писали, что в ЕС обсуждают новые визовые ограничения для россиян.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне