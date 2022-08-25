Фоторепортаж с акции в честь Дня Независимости Украины

Митинг в поддержку Украины и поздравление с государственным праздником организовали Israeli Friends of Ukraine и Анна Жарова.
«Израильские друзья Украины поздравляют всех с Днем Независимости! Мы знаем, что в Украине были отменены массовые меры из-за угрозы обстрелов и многие из вас не смогли отпраздновать как обычно».
Израильтяне на акции напомнили народу и правительству Израиля, что российская война против Украины еще не закончилась.
Israeli Friends of Ukraine минутой молчания почтили память погибших защитников-героев и потребовали освобождения защитников Мариуполя.
Они пожелали Украине скорейшей безусловной победы.
«Мы все вместе работаем на победу. В следующем году и в Херсоне, и в Крыму, и в Луганске, и в Донецке, и в Мариуполе!»
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