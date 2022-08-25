Фоторепортаж с акции в честь Дня Независимости Украины

07:14, Сегодня
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израиль, украина фото
Фото: Офис президента Украины

24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Независимости Украины.

Митинг в поддержку Украины и поздравление с государственным праздником организовали Israeli Friends of Ukraine и Анна Жарова.

«Израильские друзья Украины поздравляют всех с Днем Независимости! Мы знаем, что в Украине были отменены массовые меры из-за угрозы обстрелов и многие из вас не смогли отпраздновать как обычно».

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

Израильтяне на акции напомнили народу и правительству Израиля, что российская война против Украины еще не закончилась.

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine минутой молчания почтили память погибших защитников-героев и потребовали освобождения защитников Мариуполя.

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

Они пожелали Украине скорейшей безусловной победы.

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

«Мы все вместе работаем на победу. В следующем году и в Херсоне, и в Крыму, и в Луганске, и в Донецке, и в Мариуполе!»

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

украина израиль фото

Israeli Friends of Ukraine

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Автор материала:
Орли Шендт
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