ВМС успешно завершили испытания противокорабельной ракеты «Габриэль-5»: зрелищное видео

ЦАХАЛ заявляет, что недавно успешно завершил испытания противокорабельной ракеты Gabriel V, которая будет установлена ​​на корветах ВМФ класса Саар-6.

Военно-морской флот совместно с министерством обороны в прошлом месяце успешно завершили комплексные испытания морского ракетного комплекса типа «Габриэль-5», который будет установлен ​​на корветах ВМФ класса Саар-6.

Об этом сегодня сообщили в ЦАХАЛе и показали видео.

מסר לנסראללה? הושלם ניסוי מוצלח בטיל ים-ים "גבריאל 5" >>

(צילום: דוצ) pic.twitter.com/uaElxkK6gW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 21, 2022

Также сообщается, что Gabriel 5 представляет собой систему усовершенствованной крылатой ракеты большой дальности, способной летать на сотни километров в меняющихся морских и воздушных условиях. Воздействие ракеты позволяет срывать и уничтожать самые разнообразные цели и угрозы.

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