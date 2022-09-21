ВМС успешно завершили испытания противокорабельной ракеты «Габриэль-5»: зрелищное видео

Военно-морской флот совместно с министерством обороны в прошлом месяце успешно завершили комплексные испытания морского ракетного комплекса типа «Габриэль-5», который будет установлен на корветах ВМФ класса Саар-6.
Об этом сегодня сообщили в ЦАХАЛе и показали видео.
Также сообщается, что Gabriel 5 представляет собой систему усовершенствованной крылатой ракеты большой дальности, способной летать на сотни километров в меняющихся морских и воздушных условиях. Воздействие ракеты позволяет срывать и уничтожать самые разнообразные цели и угрозы.
Ранее Курсор писал, что эпоха лучевой пушки почти наступила после того, как ВМС США получили почти готовое к эксплуатации высокоэнергетическое тактическое лазерное оружие под названием High Energy Laser with Integrated Optical-dazzle and Surveillance (HELIOS) от Lockheed Martin, которое можно установить на существующих боевых кораблях.
Напомним, что в Израиле представили новую ракету 5-го поколения. Новая ракета получила название «Ледокол»/Ice Breaker.
Курсор сообщал, что израильская оборонная компания представила новое поколение противотанковых гранатометов. Компания Dynamit Nobel Defense (DND) базирующаяся в Германии, которая разработала новые противотанковые гранатометы, принадлежит израильской оборонной компании Rafael.
Наша редакция писала, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему.