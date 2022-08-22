ВМС США получили новейшее лазерное оружие

Эпоха лучевой пушки почти наступила после того, как ВМС США получили почти готовое к эксплуатации высокоэнергетическое тактическое лазерное оружие под названием High Energy Laser with Integrated Optical-dazzle and Surveillance (HELIOS) от Lockheed Martin, которое можно установить на существующих боевых кораблях.

Об этом сообщает Lockheed Martin.

Когда Теодор Мейман изобрел первый лазер в Исследовательской лаборатории Хьюза в Малибу в 1960 году, он почти сразу же стал рассматриваться как потенциальное супероружие — оживший луч смерти из научной фантастики.

В то время как способность генерировать лучи когерентного света предоставила ученым и инженерам уникальный инструмент, который произвел революцию во многих областях в течение следующих шести десятилетий, производство практического лазерного оружия оказалось более сложным, чем предполагалось вначале. Сегодня разработка твердотельных лазеров на основе катушек волоконно-оптических кабелей, легированных экзотическими элементами, такими как иттрий, наконец-то переместила лазерное оружие из лаборатории на поле боя.

Многоцелевое лазерное оружие класса HELIOS мощностью более 60 кВт будет развернуто не только в качестве эксперимента на борту корабля ВМС США, как в предыдущих испытаниях, но и как оперативно-тактическая система, которая может быть полностью интегрирована в операции корабля и может быть масштабирована для удовлетворения требования миссии. Как и другое лазерное оружие, HELIOS может проецировать луч со скоростью света на несколько целей и имеет неограниченный запас боеприпасов, пока доступна энергия.

Отличие HELIOS заключается в том, что его можно использовать не только для уничтожения целей, но и для ослепления оптических датчиков, а отраженный луч может собирать данные на большом расстоянии для приложений разведки, наблюдения и разведки (ISR). По словам Lockheed, это делает HELIOS ключевым элементом многоуровневой оборонной архитектуры для защиты флота.

«HELIOS повышает общую эффективность боевой системы корабля, чтобы сдерживать будущие угрозы и обеспечивать допзащиту моряков, и мы понимаем, что должны предоставлять новейшие решения, адаптированные к приоритетам ВМФ. HELIOS представляет собой прочную основу для поэтапной доставки надежного и мощного лазерного оружия», — сказал Рик Кордаро, вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

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